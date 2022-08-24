Здание кинотеатра "Гигант" признано памятником регионального значения

Фасады выполнены в приемах конструктивизма.

В пятницу, 7 июля, кинотеатр "Гигант", находящийся по адресу Кондратьевский проспект, 44А, включили в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП.

Здание возводили в период с 1933 по 1936 годы. Архитекторами выступили Виктор Твелькмейер, Александр Соколов, Александр Гегелло и Давид Кричевский. Фасады выполнены в приемах конструктивизма.

В 1975 году в кинотеатре произошел пожар. К настоящему моменту сохранены исторические интерьеры, отделка лестниц. В зрительном зале сберегли кессонированный потолок с профилированными штукатурными филенками и профилированный карниз.

В постсоветское время в "Гиганте" располагалось казино и ресторан. Сегодня же в здании находятся магазины.

Ранее на Piter.TV: доходный дом Александра Дальберга и Иоганны-Августы Кохендерфер стал памятником регионального значения.

Фото: КГИОП