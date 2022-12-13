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SHAMAN показал клип на новую песню «Самый русский хит», впервые не выступив автором текста

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Артист сам предложил идею для музыкального видео.

Российский артист Ярослав Дронов, больше известный под псевдонимом SHAMAN, выпустил свою новую композицию и клип на нее  "Самый русский хит". Музыкант распространил ролик в социальных сетях. В кадре показан сам исполнитель, который играет на гитаре в подъезде одного из многоэтажных домов. Благодаря творчеству артисту удается собрать на лестничной площадке разнообразную группу местных жителей: молодую девушку, курьера, подростка, полицейских и пожилую женщину. Известно, что "Самый русский хит" написан специально для исполнителя участниками международного конкурса "АвторА!" Николаем Чебановым из Ставропольского края и Дилярой Хайруллиной из Набережных Челнов. Аранжировку для трека создал сам артист. Он же выступил инициатором идеи музыкального видеоряда. Режиссером проекта выступила Роза Абдельянц.

Новый клип артиста SHAMAN "Исповедь" набрал более 1 миллиона просмотров за сутки.

Фото и видео: YouTube / SHAMAN

Теги: shaman, клип
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка,

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