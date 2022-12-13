SHAMAN показал клип на новую песню «Самый русский хит», впервые не выступив автором текста

Артист сам предложил идею для музыкального видео.

Российский артист Ярослав Дронов, больше известный под псевдонимом SHAMAN, выпустил свою новую композицию и клип на нее "Самый русский хит". Музыкант распространил ролик в социальных сетях. В кадре показан сам исполнитель, который играет на гитаре в подъезде одного из многоэтажных домов. Благодаря творчеству артисту удается собрать на лестничной площадке разнообразную группу местных жителей: молодую девушку, курьера, подростка, полицейских и пожилую женщину. Известно, что "Самый русский хит" написан специально для исполнителя участниками международного конкурса "АвторА!" Николаем Чебановым из Ставропольского края и Дилярой Хайруллиной из Набережных Челнов. Аранжировку для трека создал сам артист. Он же выступил инициатором идеи музыкального видеоряда. Режиссером проекта выступила Роза Абдельянц.

Новый клип артиста SHAMAN "Исповедь" набрал более 1 миллиона просмотров за сутки.

Фото и видео: YouTube / SHAMAN