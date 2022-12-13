Ярослав Дронов записал видео, в котором пришел к священнику.

Новый клип артиста SHAMAN "Исповедь" набрал более 1 миллиона просмотров за сутки. Российский певец Ярослав Дронов выступил композицию, а сразу за ней - и трек. В комментариях к ролику поклонники творчества исполнители сочли эту композицию искренней, душевной и сильной. Певец выступил также автором слов и музыки, сценаристом видеоряда.

Я откровенно пою о том, что у меня на душе. Делюсь своими переживаниями и, обращаясь к Всевышнему, прошу дать мне сил нести свой крест и не падать Shaman, артист

В клипе Ярослав Дронов приходит в церковь, где встречается со священником. В конце ролика российский батюшка отстригает музыканту дреды.

Минобороны России: певец SHAMAN выступил перед участниками СВО в госпитале Подольска.

Фото и видео: YouTube / SHAMAN