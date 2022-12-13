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Минобороны России: певец SHAMAN выступил перед участниками СВО в госпитале Подольска

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Артист исполнил свои хиты "Я русский", "Ты моя", "Встанем".

В российском министерстве по обороне рассказали о том, что певец SHAMAN выступил перед участниками специальной военной операции, которые находятся в госпитале города Подольска для реабилитации и лечения. Мероприятие при участии артиста состоялось в рамках программы "Лучшим воинам мира".  Концерт состоялся в местном клубе. В плей-лист вошли такие треки как "Я русский", "Ты моя", "Встанем".

Певец, композитор и автор песен Shaman присоединился к акции "Лучшим воинам мира" и выступил перед участниками специальной военной операции, проходящими лечение и реабилитацию в 1586 военном клиническом госпитале Подольска.

пресс-служба Минобороны РФ

Артист рассказал о том, что видел слезы на глаза военных. Он пояснил, что зрители испытали те же эмоции, что и он сам, находясб на сцене. По мнению SHAMANа, он стал единым целым со своей  аудиторией в этот момент. Напомним, что социально-культурная акция "Лучшим воинам мира" проводится благодаря главному военно-политическому управлению Вооруженных сил РФ для военных, получивших ранения во время выполнения боевых задач на СВО.

Блогер Алексей Жидковский анонсировал свой первый трек.

Фото и видео: Минобороны России, Telegram / РИА Новости

Теги: shaman, подольск, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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