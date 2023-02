Рок-группа Linkin Park выпустила клип на песню Lost c вокалом Честера Беннингтона

Трек войдет в юбилейное издание от 7 апреля.

Американская рок-группа Linkin Park выпустила клип на свою песню Lost c вокалом умершего солиста Честера Беннингтона. Участники творческого коллектива рассказали о том,что композиция была написана примерно в 2003 году, когда общественность увидела альбом Meteora. Сейчас на официальном YouTube-канале Linkin Park было решено наконец выпустить трек с видеорядом в юбилейном издании. Официальный релиз проекта запланирован на 7 апреля 2023 года. В нем поклонники также смогут услышать Fighting Myself, More The Victim, Massive, Healing Foot, Wesside и Resolution.

Клип нарисован в стиле аниме и над ним работал Мачей Кучара (Maciej Kuciara) Речь идет об одном из самых известных мировых концепт-художников в игровой индустрии. Он работал в студии Naughty Dog и над созданием игры The Last of Us.

Напомним, что вокалист группы умер 20 июля 2017 года на 42-ом году жизни.

Limp Bizkit выпустили клип с использованием deepfake-образов Путина, Зеленского и Байдена.

Фото и видео: YouTube / Linkin Park