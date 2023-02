Limp Bizkit выпустили клип с использованием deepfake-образов Путина, Зеленского и Байдена

В видео музыканты наложили лица иностранных политиков на свои.

Музыканты из американской группы Limp Bizkit выпустили клип с использованием образов российского президента Владимира Путина, украинского лидера Владимира Зеленского и главы США Джо Байдена. Ролик размещен на официальном YouTube-канале творческого коллектива. В припеве композиции артисты повторяется строчка "We should be on the same team". Она говорит о том, что "мы должны быть в одной команде". В видео добавлена deepfake-технология, основанная на искусственном интеллекте. Она позволяет авторам синтезировать изображения, например, заменять лица людей в видео на другие. В данном клипе создатели "наложили" лица иностранных политиков поверх лиц музыкантов группы.

Российский скрипач Вадим Репин выступил на концерте по случаю юбилея оркестра Афин.

Фото и видео: YouTube / limpbizkit