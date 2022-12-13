Музыканта долго не отпускали со сцены зрители, которые аплодировали мастеру.

Российский скрипач Вадим Репин выступил на концерте по случаю юбилея оркестра Афин. Очевидцы рассказали, что греческая публика долго не отпускала маэстро со сцены. По просьбе зрителей музыканту пришлось дополнительно исполнить на бис одну из миниатюр. Артист принял участие в официальном гала-концерте, посвященному 80-летию Государственного оркестра столицы Греции, организованном в концертном зале "Мегаро мусикис" ("Дворец музыки"). Он исполнил концерт Петра Ильича Чайковского для скрипки с оркестром. Также в программе были зваявлены лирический вокализ от современного греческого композитора Нестора Тейлора в сопрано Челлиа Костя и симфония номер 1 "Титан" Малера.

В центре программы — легендарный скрипач-виртуоз Вадим Репин раскрывает свое блестящее мастерство... не мог не стать великолепным музыкальным событием высочайшей художественной ценности. аннотация к концерту Вадима Репина

Напомним, что именно Греция стала первой среди запандных государств, которая попыталась отменить русскую культуру. Местный министр по культуре Лина Мендони 28 февраля 2022 года запретила воспроизводить произведения музыканта Петра Ильича Чайковского и ввела санкции против российских культурных организаций. Афинам запретили сотрудничество с Россией. За эту деятельность Мендони в стране назвали "послом нового маккартизма и русофобии".

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости