Набиуллина отметила рост использования дипфейков мошенниками

Глава ЦБ рассказала о том, как государство справляется с угрозой.

Центральный банк России обратит внимание на активный рост использования дипфейков мошенниками. Соответствующее заявление сделала руководитель государственного финансового регулятора, выступая пресс-конференции, организованной на полях форума в Екатеринбурге "Кибербезопасность в финансах". Эльвира Набиуллина указала, что раньше использование таких современных технологий было единичными случаями, но сейчас все чаще система применяется в криминальных схемах по обману населения. Методы борьбы с дипфейками в целом не отличаются от тех способов, которые существуют в отношении обзвонов аферистами.

Мы видим, что использование дипфейков растет в классических способах социальной инженерии. Когда мошенники обзванивают людей для того, чтобы преодолеть этот психологический барьер, они используют, соответственно, дипфейки. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина заявила, что ей неизвестно о переговорах про снятие санкций.

Фото и видео: Telegram / Уралити