Набиуллина заявила, что ей неизвестно о переговорах про снятие санкций

Глава ЦБ рассказала о работе по разморозке активов частных инвесторов из России на Западе.

Центральный банк не участвует в переговорах по вопросу снятия с России санкционного западного давления, но при этом продолжает обсуждать с федеральным правительством механизмы по возврату замороженных за рубежом материальных и имущественных активов. Соответствующее заявление сделала руководитель государственного финансового регулятора, выступая пресс-конференции, организованой на полях форума в Екатеринбурге "Кибербезопасность в финансах". Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина напомнила журналистам о том, что заморозка российских частных инвесторов явлчется "абсолютно несправедливой".

ЦБ не участвует в такого рода переговорах, мне об этом ничего не известно. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Глава ЦБ России заметила, что определенная часть средств была высвобождена еще в прошлом году. Речь идет примерно о 570 миллиардах рублей. Денежные средства, замороженные в виде ценных бумаг, выплаты купонов, были разморожены коллективным Западом. Это решение коснулось порядка полутора миллиона человек. При этом больших схем по разморозке активов частных инвесторов не обсуждается.

ЦБ: крупные банки ежемесячно "охлаждают" около 300 тыс. подозрительных переводов.

Фото и видео: Telegram / IZ.RU