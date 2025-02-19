ЦБ: крупные банки ежемесячно "охлаждают" около 300 тыс. подозрительных переводов

Эльвира Набиуллина раскрыла информацию о том, что за два дня люди успеют понять, что едва не стали жертвой обмана.

Крупные российские банки ежемесячно приостанавливают на два дня около 300 тысяч переводов на банковские счета из базы данных Центрального банка страны. Соответствующее заявление сделала руководитель государственного финансового регулятора, выступая на пленарной сессии форума "Кибербезопасность в финансах". Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина напомнила коллегам о том, что порядка 60 процентоа населения за указанный период времени успевают разобраться в том, что они могли стать жертвой мошенников.

Крупные банки ежемесячно "охлаждают" около 300 тысяч переводов на счета из базы данных Банка России. Правда, через два дня часть людей все равно совершают эти операции, когда "период охлаждения" заканчивается. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Эльвира Набиуллина указала, что сейчас в России существует часть финансовых операций, которые проводятся с криптовалютами через дропперов вполне осознанно. В ЦБ РФ призвали власти обращать на эти проблемы внимание.

ЦБ обяжет банки внедрить "спецкнопку" для жалоб на мошенников.

Фото и видео: Вконтакте / Банк России