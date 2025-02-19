ЦБ обяжет банки внедрить "спецкнопку" для жалоб на мошенников

Эльвира Набиуллина указала, что услуга появится осенью.

Центральный банк России обяжет банковские организации внедрить "специальную кнопку" для жалоб населения на мошенников. Соответствующее заявление сделала глава финансового регулятора страны, выступая на пленарной сессии форума "Кибербезопасность в финансах". Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина указала, что в приложении того банка, которым пользуется клиент, можно будет сразу получить нужную справку для обращения в правоохранительные органы.Такая услуга появится уже в октябре 2025 года. Сейчас же пострадавшим гражданам придется идти в банковское отделение для того, чтобы подать заявление о проведенной мошеннической операции.

Что в силах банковской системы? Это максимально, например, упростить подачу заявлений в банк о мошенничестве. Сейчас это не такая простая процедура. Для этого мы, например, планируем обязать банки с октября месяца внедрить в свои приложения так называемую "спецкнопку". Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

ЦБ предлагает внедрить уведомления для родителей в банках по картам детей.

Фото: Вконтакте / Банк России