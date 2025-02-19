ЦБ предлагает внедрить уведомления для родителей в банках по картам детей

Эльвира Набиуллина раскрыла информацию о вовлечении мошенникам в качестве дропперов несовершеннолетних.

Центральный бак России предлагает внедрить уведомления для родителей в банках по картам детей вплоть до совершеннолетия для защиты от дропперства. Соответствующее заявление сделала глава государственного финансового регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на пленарной сессии форума "Кибербезопасность в финансах". Таким образом ЦБ поддерживает предложение правоохранительных органов по уголовному преследованию дропперов.

Мы выступаем за то, чтобы ответственность дропперов была не только материальная, о которой вы говорите, когда они должны возвращать средства, но мы поддерживаем инициативу в виде уголовной ответственности дропперов. В дропперство вовлекаются молодые люди, подростки и несовершеннолетние очень активно. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Эльвира Набиуллина призвала обращать внимание на проблему не только родителей, но и банков. Рассматривается тако механизм воздействия, по которому организации смогли бы при заключении договора с подростком, а сейчас такая возможность есть, уведомить родителей о том, что ребенку выдана банковская карта, а также об операциях по ней. Такая мера защиты будет применяться вплоть до момента совершеннолетия клиента.

Многие банки по оценкам ЦБ занижали существующий уровень мошенничества.

Фото и видео: Вконтакте / Банк России