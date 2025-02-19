Многие банки по оценкам ЦБ занижали существующий уровень мошенничества

Эльвира Набиуллина рассказала о том, как банки раньше скрывали статистку.

Многие российские банковские организации занижали существующий уровень мошенничества и не направляли в базу данных обращения от обманутых клиентов. Соответствующее заявление сделала глава финансового регулятора страны, выступая на форуме "Кибербезопасность в финансах". В государственном регулятора добавили, что в стране стали более полно и корректно передавать данные о мошенничестве в 85 процентах случаев. Этот показатель лучше, чем фиксировался год назад. Однако Эльвира Набиуллина признала факт того, что речь не идет о ста процентах, поэтому ЦБ продолжит индивидуально подтягивать качество данных у отстающих по показателю банков.

Многие банки занижали существующий уровень мошенничества и не направляли в базу данных обращения обманутых клиентов под тем предлогом, что человек, пусть под влиянием обмана, но ведь сам перевел. Где же здесь без согласия? Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Чиновница добавила, что Центральный банк применил надзорные меры, а отдельные кредитные организации даже пришлось наказывать. Дополнительно на законодательном уровне власти уточнили понятие мошеннического действия. Теперь речь идет не просто об операции без согласия клиента, а об операции без добровольческого согласия.

Набиуллина: 40-50% хищений средств со счетов совершается с помощью вирусов.

Фото и видео: Вконтакте / Банк России