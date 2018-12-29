Комедия "Полицейский с Рублевки" собрала в кинотеатрах 1,4 миллиарда рублей

Теперь фильм режиссера Ильи Куликова находится в списке самых прибыльных российских фильмов.

Полнометражный фильм "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" за время проката (20 декабря 2018 - 8 января 2019) собрал в отечественных кинотеатрах 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщают российские СМИ.

Премьера фильма состоялась в кинотеатрах 20 декабря. Собранная сумма стала рекордной среди всех российских комедий, которые ранее были показаны в кинотеатрах. Теперь фильм режиссера Ильи Куликова находится в списке самых прибыльных российских фильмов.

Ранее на Piter.TV: Звезда "Полицейского с Рублевки" Сергей Бурунов снял музыкальный клип .

Фото и видео: В Рейтинге/ Youtube