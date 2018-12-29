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Комедия "Полицейский с Рублевки" собрала в кинотеатрах 1,4 миллиарда рублей

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Теперь фильм режиссера Ильи Куликова находится в списке самых прибыльных российских фильмов. 

Полнометражный фильм "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел"  за время проката (20 декабря 2018 - 8 января 2019) собрал в отечественных кинотеатрах 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщают российские СМИ.

Премьера фильма состоялась в кинотеатрах 20 декабря. Собранная сумма стала рекордной среди всех российских комедий, которые ранее были показаны в кинотеатрах. Теперь фильм режиссера Ильи Куликова находится в списке самых прибыльных российских фильмов. 

Ранее на Piter.TV: Звезда "Полицейского с Рублевки" Сергей Бурунов снял музыкальный клип .
Фото и видео: В Рейтинге/ Youtube

Теги: комедия, полицейский с рублевки, сборы
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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