Захарова прокомментировала слова главы МИД Финляндии об угрозе от России

В Москве объяснили, что слова министра по внешней политики Финляндии Элины Валтонен о якобы хронической угрозе, исходящей со стороны российского руководства на самом деле являются признанием в хронических проблемах внутри Европы и Хельсинки в частности. Соответствующее заявление в комментарии журналистам новостного агентства "ТАСС" сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.
Это признание в том, что у них хронические проблемы: аллергия, фобия и панические атаки вместе взятые. Желаем выздоровления.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Фото: МИД России
