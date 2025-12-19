В МИД России рассказали о странном поведении Элины Валтонен.

В Москве объяснили, что слова министра по внешней политики Финляндии Элины Валтонен о якобы хронической угрозе, исходящей со стороны российского руководства на самом деле являются признанием в хронических проблемах внутри Европы и Хельсинки в частности. Соответствующее заявление в комментарии журналистам новостного агентства "ТАСС" сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Это признание в том, что у них хронические проблемы: аллергия, фобия и панические атаки вместе взятые. Желаем выздоровления. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Фото: МИД России