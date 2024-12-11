Захарова – о выступлении Трампа: нет времени на символизм, надо мир спасать

В МИД РФ прокомментировали выступление главы США в Конгрессе.

В Москве прокомментировали выступление американского президента-республиканца Дональда Трампа В Конгрессе, где лидер Белого дома выступил перед членами обеих палат местного законодательного органа. Пресс-секретарь МИД России отметила, что неважно, сколько раз иностранному политику аплодировали парламентарии, прерывая его речь, поскольку "сейчас надо спасать планету". Такое мнение высказала официальный представитель внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе.

Мир находится в таком состоянии, столько его подталкивали к катастрофе и, кстати, продолжают это делать. Сейчас нет времени на символизм, кто кому сколько хлопал. Безумцы, такие как Зеленский, играются и подталкивают мир к третьей мировой войне, а это война с ядерным компонентом. Вот о чем сейчас надо думать. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дональд Трамп в ходе выступления упомянул о том, что власти США готовы принять Гренландию в свой состав в том случае, если ее народ изъявит такое желание. Президент добавил, что Штаты получат Гренландию "так или иначе".

Захарова: заявления Макрона стали своего рода мемом.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik