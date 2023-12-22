Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.

В Бурятии на пожаре погибли три ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в селе Тресково, где загорелся жилой дом. В помещении находились трое детей 1 года, 2 и 4 лет. Они пытались спрятаться от огня и дыма в шкафу.

Также, по словам очевидцев, дома находилась мать детей, которую сосед вытащил из горящего здания, но та находилась в состоянии алкогольного опьянения и не сообщила, что внутри кто-то остался. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Пожар ликвидировали восемь специалистов и три единицы техники.

Ранее мы сообщали, что в Химках потушили пожар на складе.

Видео: МЧС России