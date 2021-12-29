Суд арестовал подозреваемого в поджоге квартиры на юге Москвы

Сергей Германов будет находиться под стражей до 31 марта.

Чертановский суд Москвы вечером 1 февраля арестовал 42-летнего Сергея Германова. Местный житель подозревается в поджоге квартиры и покушении а убийство двух и более лиц. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы региональной прокуратуры.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 31 марта в отношении Германова С. Е. пресс-служба прокуратуры Москвы

Следователи считают, что 29 января января в жилом доме по Дорожной улице произошло возгорание неестественного происхождения. В результате поджога двое жителей были направлены в больницу. У них диагностированы ожоги различной степени тяжести. Пострадали еще два человека, но им не потребовалась госпитализация. Спасти людей удалось благодаря жильцу из соседней квартиры. Он самостоятельно вытащил трех человек из горящего помещения. Операция по спасению проводилась через окно.

Установлено, что в 2010 году Сергей Германов уже был осужден. Тогда мужчина получил лишение свободы на срок в 3 года и 4 месяца по статьям за кражи. Через несколько лет он получил новую судимость. На этот раз речь шла о хищении оружия, незаконном хранении вооружения и покушение на кражу.

Момент поджога в Чертаново попал на видео.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости