Момент поджога в Чертаново попал на видео

В преступлении подозревается Сергей Германов.

Следственный комитет России опубликовал кадры, на которых зафиксирован момент поджога квартиры в многоквартирном доме в подмосковном районе Чертаново. Фигурантом расследования стал 43-летний местный житель по имени Сергей Германов. В ролике с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина поднимается на девятый этаж жилого здания, а затем поджигает входную дверь в квартире, в которой проживает его возлюбленная. Ранее он угрожал такими действиями жертве в том случае, если она вовремя не вернется домой.

Напомним, что возгорание произошло 29 января на Дорожной улице. Пострадавшими считаются три человека. В настоящее время двое из них находятся в реанимационном отделении. Спасатели смогли эвакуировать из горящего здания 12 человек.

Появилось видео с криками зовущих о помощи при пожаре на юге Москвы.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России