Жертвами трагедии стали два человека.

Появилось видео с криками зовущих о помощи при пожаре на юге Москвы. В социальных сетях распространились кадры, сделанные в ночное время в районе Чертаново. В возгорании погибла местная жительница вместе с ребенком. Из заблокированного пламенем помещения были слышны призывы о помощи.

Помогите, пожалуйста, быстрее! пострадавшие

В ответ им кричали мужские голоса. Они просили женщин перейти в дальнюю комнату, а также приложить к лицу мокрую тряпку и лечь на пол. Также голоса предупредили москвичек о том, что к ним уже идет помощь.

В Кирове при пожаре в инфекционной больнице погибли два человека.

Фото: Piter.tv