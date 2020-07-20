Из здания эвакуировано 36 человек.

В Кирове при пожаре в инфекционной больнице погибли два человека. Об этом сообщили представители региональной пресс-службы экстренного ведомства. Известно, что о происшествии ГУ МЧС получила данные в 2:45 утра по местному времени. Первые бригады прибыли на место через три минуты. Возгорание начало распространяться по пятой палате третьего корпуса отделения.

Погибли два человека, травмированных нет, спасены шесть человек. пресс-служба ГУ МЧС по Кирову

Известно, что спасатели смогли эвакуировать из помещения 36 человек. Они выведены на улицу из палат на первом этаже. На месте пожара работали 48 человек личного состава и 23 единицы спецтехники. Установлено, что в одном из помещений обгорели две кровати, а также закоптились потолок и стены. Пациенты будут продолжать лечение в соседних корпусах госпиталя и других медицинских учреждениях города.

В результате пожара в яхт-клубе на Крестовском погиб человек.

Фото и видео: 43.mchs.gov.ru