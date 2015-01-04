Мальчик родился прямо в салоне машины: автоинспекторы помогли роженице на КАД

Спустя несколько дней молодую маму с сыном, которого назвали Кузьма, на выписке встречал не только муж, но и инспекторы ГАИ.

Необычная история произошла на КАД Петербурга: беременная женщина начала рожать в салоне автомобиля прямо в пробке. На помощь семье пришли сотрудники Госавтоинспекции, которые не только сопроводили машину до роддома, но и фактически обеспечили безопасные условия для появления малыша на свет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Около 10 утра 15 мая экипаж ДПС — капитан полиции Алексей Сухарев и лейтенант Роман Горбатов — заметили "Лексус", петлявший между рядами на съезде к Буграм. После остановки водитель, явно взволнованный, сообщил, что везёт супругу в роддом — схватки уже начались. Инспекторы приняли решение сопровождать автомобиль с включёнными проблесковыми маяками, чтобы скорая помощь могла встретить их на подъезде к медицинскому учреждению.

Однако по пути стало ясно — до роддома не доехать: у женщины начались роды прямо в салоне. Инспекторы остановили движение, обнесли машину сигнальными конусами и начали регулировать поток транспорта, чтобы дать семье необходимое пространство и обеспечить безопасность.

Через несколько минут на свет появился мальчик, которого родители позже назвали Кузьмой. Врачебная помощь на месте не понадобилась — мама и ребёнок чувствовали себя хорошо. Инспекторы сопроводили семью в роддом, где их уже ждали медики.

Через несколько дней, на выписке, к молодой маме вновь приехали автоинспекторы — с цветами и подарками для неё и новорожденного. Родители поблагодарили офицеров за помощь в столь непростой момент.

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