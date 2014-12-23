Полицейские помогли молодой маме добраться до роддома в Красногвардейском районе

Родители выразили благодарность сотрудникам полиции за быструю реакцию и чуткость, оказанные ими в критический момент.

Вечером 20 октября на перекрестке проспектов Металлистов и Пискаревского старший сотрудники ОБ ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти лейтенант полиции Денис Николаев и его напарник лейтенант полиции Дмитрий Рослов получили сигнал тревоги от водителя автомобиля Kia. Молодой человек, взволнованный и обеспокоенный ситуацией на дороге, рассказал полицейским, что его жена внезапно почувствовала схватки, и, опасаясь последствий пробок, он переживал, что не сможет вовремя доставить супругу в родильное отделение.

Стражи правопорядка помогли женщине пересесть в служебный автомобиль, быстро доставив её в ближайший роддом. Всё это время офицеры поддерживали молодую мать ободряющими словами и демонстрировали высокую скорость реакции. Счастливая молодая мама родила здорового младенца.

Недавно Денис Николаев и Дмитрий Рослов решили лично посетить семейную пару, чтобы поделиться поздравлениями и теплыми пожеланиями. Они тепло поздравили новоиспеченных родителей, вручили небольшие подарки и проявили искреннее участие в столь значимом событии.

Родители выразили благодарность сотрудникам полиции за быструю реакцию и чуткость, оказанные ими в критический момент.

