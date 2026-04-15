В ДТП под Кингисеппом погибли водитель и пассажир автобуса

Полицейские Кингисеппского района Ленинградской области проводят проверку по факту смертельной аварии, которая произошла накануне на 47-м километре трассы "Нарва — подъездной путь к морскому торговому пути Усть-Луга". Об этом сообщили в МВД России.

Предварительно, 36-летний мужчина за рулем грузового автомобиля Shacman выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes. В результате ДТП водитель и пассажир автобуса скончались от полученных травм на месте, владельца грузовика госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти