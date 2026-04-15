Сегодня, 8:37
В ДТП под Кингисеппом погибли водитель и пассажир автобуса

Владельца грузовика госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Полицейские Кингисеппского района Ленинградской области проводят проверку по факту смертельной аварии, которая произошла накануне на 47-м километре трассы "Нарва — подъездной путь к морскому торговому пути Усть-Луга". Об этом сообщили в МВД России. 

Предварительно, 36-летний мужчина за рулем грузового автомобиля Shacman выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes. В результате ДТП водитель и пассажир автобуса скончались от полученных травм на месте, владельца грузовика госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что юную электросамокатчицу госпитализировали после ДТП на шоссе Революции. Она столкнулась с велосипедистом. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

