Юную электросамокатчицу госпитализировали после ДТП на шоссе Революции

Полицейские Красногвардейского района Петербурга проводят проверку по факту травмирования девочки. По данным МВД России, накануне днем возле дома 70А по шоссе Революции 17-летняя электросамокатчица совершила столкновение с велосипедистом 16 лет, который двигался во встречном направлении.

В результате аварии девушку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: байкер на BMW, пострадавший в ДТП на улице Коммуны, скончался в больнице. Мужчина столкнулся с автомобилем Skoda Rapid под управлением 28-летнего местного жителя. Потерпевший умер в отделении реанимации. После аварии также организована проверка.

