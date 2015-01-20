Юную электросамокатчицу госпитализировали после ДТП на шоссе Революции
Сегодня, 10:29
Полицейские Красногвардейского района Петербурга проводят проверку по факту травмирования девочки. По данным МВД России, накануне днем возле дома 70А по шоссе Революции 17-летняя электросамокатчица совершила столкновение с велосипедистом 16 лет, который двигался во встречном направлении. 

В результате аварии девушку госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: байкер на BMW, пострадавший в ДТП на улице Коммуны, скончался в больнице. Мужчина столкнулся с автомобилем Skoda Rapid под управлением 28-летнего местного жителя. Потерпевший умер в отделении реанимации. После аварии также организована проверка. 

