Сегодня, 14:26
Сотрудники ГАИ задержали двоих мотоциклистов, устроивших опасный заезд у "Газпром Арены"

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти задержали двоих мотоциклистов. Парковка возле "Газпром Арены" 23 марта стала импровизированной площадкой для опасных трюков. 

Байкеры решили показать свое мастерство, игнорируя правила дорожного движения и безопасность окружающих. В частности, они поднимали мотоциклы на заднее колесо. Опасный "перформанс" не мог остаться незамеченным: нарушителей оперативно остановили. Их транспортные средства были доставлены в 28-й отдел полиции Петроградского района для дальнейшего разбирательства. При проверке документов выяснилось, что сами водители имели признаки опьянения. 

Этот случай служит ярким напоминанием о недопустимости подобных нарушений и о бдительности правоохранителей. ГАИ напоминает, что наступление нового мотосезона – это не повод нарушать ПДД и подвергать опасности себя и окружающих.

Пресс-служба ГАИ 

Ранее на Piter.TV: водитель Volkswagen сбил насмерть пешехода на Волхонском шоссе. 

Видео: ГАИ по региону 

