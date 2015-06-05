Во Всеволожском районе были замечены испанские слизни

Во Всеволожском районе Ленинградской области были замечены первые испанские слизни, что связано с теплой погодой. Как сообщили в региональном Росприроднадзоре 17 апреля, это инвазивный вид, который активно размножается и поедает многие растения.

Такие слизни могут достигать в длину 10-12 сантиметров, у них оранжевый окрас. Трогать этих моллюсков не рекомендуется: они являются переносчиками личинок паразитов и инфекции.

Моллюск всеяден, но не ядовит. В жару слизней становится меньше, а вот влажная погода и дожди увеличивают шансы встречи с необычным моллюском. Если же все-таки потрогали моллюска руками, следует тщательно вымыть руки после такого контакта. Пресс-служба Росприроднадзора

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер