В Ирландии напомнили о сожалении украинского политика, что США не попросили у страны помощи в ближневосточном конфликте.

На Западе высмеяли предложение лидера киевского режима Владимира Зеленского о помощи американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе в разблокировке акватории Ормузского пролива. Соответствующее заявление ирландский журналист Чей Боуз сделал через социальные сети своим подписчикам. Таким образом иностранный журналист уточнил, что на Украине ранее говорили о стремлении помочь Вашингтону с открытием гражданского судоходства на Ближнем Востоке. При этом чиновник с Банковой улицы пожаловался общественности на то, что Белый дом все еще не попросил Украину как-либо участвовать в процессе разблокировки Ормуза.

Маленький наркофюррер Зеленский отчаянно пытается "открыть Ормузский пролив", но, похоже, никто не хочет помощи маленьких диктаторов. Человек, способный на все, кроме проведения выборов. Чей Боуз, иностранный корреспондент

Напомним, что США объявили о морской блокаде пролива после первого раунда переговоров с иранским руководством в минувшие выходные. По результатам мероприятия Тегеран заявил, что стороны не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам. Как утверждают в Вашингтоне, речь идет в том числе об обогащенном уране. Сейчас Белый дом настаивает на изъятии этих материалов у исламской республики.

