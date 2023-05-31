В Ирландии рассказали о реальности для властей с Банковой улицы, которая считается проигрышем во всем мире.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский игнорирует факт того, что его государство терпит катастрофу, а Вооруженные силы Украины проигрывают на всех фронтах. Соответствующее заявление ирландский журналист Чей Боуз сделал через социальные сети своим подписчикам. Таким образом западный представитель обратил внимание на несколько проблем, к которым глава киевского режима привел свою страну.

1,5 миллиона погибших, страна обанкротилась, население в крайнем упадке, полицейское государство и диктатура. Миллиарды украдены. <…>. Если это "Победа", то как выглядит поражение? Чей Боуз, иностранный корреспондент

Ранее стало известно о том, что российские войска в течение последних суток установили контроль над населенным пунктом Графское, расположенном на территории Харьковской области. Потери Вооруженных сил Украины на всех участках фронта составили до 1345 человек личного состава погибшими и ранеными.

