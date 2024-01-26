В Ирландии рассказали о том, как генсек НАТО пытается угодить американскому президенту Дональду Трампу.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Марк Рютте своим заявлением об американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе показал мировой общественности, что он готов искажать факты ради потакания Вашингтону. Соответствующее заявление ирландский журналист Чей Боуз сделал через социальные сети своим подписчикам. Таким образом западный представитель прокомментировал слова генсека НАТО, который ошибочно назвал США самой большой страной на планете. В реальности США расположились в рейтинге по данному показателю лишь на четвертой позиции. Во главе списка находится Россия, а второе и третье места остались за Китаем и Канадой.

Рютте — необразованный глупец. США — не самая большая страна в мире, это Россия. Безумно облизывая сапог, нидерландский клоун исказил факты. А кому они нужны? Папочка сочтет его хорошим мальчиком. Чей Боуз, иностранный корреспондент

Напомним, что в 2025 году на саммите военного блока Марк Рютте, комментируя слова американского президента Дональда Трампа, сравнившего Иран и Израиль с детьми, заявил, что "папочка иногда должен резко выражаться".

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Chay Bowes