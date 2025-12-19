Чей Боуз оценил снижение возрастной планки по заключению брака на Украине.

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал руководство Верховной рады Украины за предложение снизить минимальный возраст для заключения брака с девушкой с 16 до 14 лет. Соответствующее заявление местный журналист Чей Боуз сделал через социальные сети своим подписчикам. Таким образом западный представитель прокомментировал материал издания "Страна.ua", которое сообщило со ссылкой на проект нового гражданского кодекса киевского режима о том, что депутаты предложили снизить минимальный возраст для заключения брака. Такое решение может приниматься исключительно по судебному решению.

Это очень больные и опасные люди. Чей Боуз, иностранный корреспондент

Украинское новостное агентство УНИАН со ссылкой на министерство социальной политики Украины в начале июля 2025 года уведомило граждан о том, что численность трудоспособного населения в стране по сравнению с 2021 годом сократилась на 40 процентов По данным Всемирной организации, с конца февраля 2022 года порядка 6,8 миллионам местных жителей покинули дома и уехали за границу. Некоторые регионы, по данным организации, полностью обезлюдели, произошел отток молодежи, а на Украине остались пожилые люди. В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения. Глава государства также анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Chay Bowes