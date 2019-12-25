Еврокомиссар Хукстра: ЕС ограничен в поддержке людей из-за роста цен на энергию

Вопке Хукстра уточнил, что вопрос не имеет простого финансового решения, а жители продолжают ощущать на себе последствия подорожания стоимости энергоносителей.

Страны Европейского союза на фоне энергетического кризиса сталкиваются с серьезными бюджетными ограничениями, что сужает возможности политических элит по масштабной поддержке местного населения и бизнес-индустрии, не дает компенсировать рост цен на энергетические носители. Соответствующее заявление сделал европейский комиссар по вопросам климата Вопке Хукстра в интервью для западной газетыThe Financial Times. Иностранный эксперт уточнил, что возникшая проблема показывает национальным правительствам из регионального сообщества необходимость по сокращению зависимости коллективного Брюсселя от импортируемого ископаемого топлива.

Граждане по-прежнему сталкиваются с резким ростом цен на сырье, и здесь нет обходных путей. Вопке Хукстра, еврокомиссар

Хукстра отметил, что текущая ситуация демонстрирует необходимость сокращения зависимости ЕС от импортируемого ископаемого топлива. В качестве ключевых мер он назвал ускоренное развитие электрификации, атомной и возобновляемой энергетики, а также расширение энергоинфраструктуры.

ЕК предупредила страны ЕС о грядущем стагфляционном шоке.

