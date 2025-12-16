В ГД предложили ввести мониторинг соблюдения норматива приезда скорой

Юрий Григорьев объяснил, как государство может улучшить выявление проблемных участков в регионах.

На российской территории во всех регионах необходимо установить мониторинг выполнения нормативов времени прибытия бригад скорой помощи на вызов. С соответствующим заявлением к журналистам новостного агентства "ТАСС" обратился заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев, представляющий партию "Справедливая Россия". Парламентарий из нижней палаты заметил, что такое решение со стороны государства позволит своевременно выявлять проблемные зоны. Пока что в стране нет единой системы, которая позволяла бы отслеживать соблюдение нормативов реагирования на экстренные вызовы населения. При этом следить за нормативами власти будут в обобщенном виде, без предоставления персональных данных пациентов.

Есть норматив 20 минут, но мы должны видеть, где он соблюдается, где нет. Такой мониторинг сможет строиться на фактических данных: когда поступил вызов, когда бригада выехала, когда приехала к пациенту. Такие данные регионы смогут передавать в Минздрав в обобщенном виде. Юрий Григорьев, депутат ГД РФ

Юрий Григорьев уточнил, что мониторинг позволит своевременно выявлять проблемные участки и принимать решения об усилении профильных бригад, обновлении автомобильного служебного парка и так далее.

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Фото: Piter.tv