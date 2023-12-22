Петербуржцам рассказали, как избежать последствий варикоза

Самые серьезные осложнения болезни – тромбоз и тромбофлибит.

Хирург, флеболог, врач ультразвуковой диагностики Вадим Сидоров назвал тяжелые последствия варикоза и поделился советами о том, как избежать их. Об этом 3 июня пишет "Петербург2".

Варикоз со временем может прогрессировать и привести к печальным последствиям, отмечает специалист.

К флебологу человек может обратиться с любым дискомфортом в ногах. Это могут быть ощущения отека, боли и так далее. Флеболог поможет разобраться, если необходимо, то перенаправит к смежным специалистам. Вадим Сидоров, флеболог

По его словам, самые серьезные осложнения болезни – тромбоз и тромбофлибит, в результате чего происходит застой венозной крови.

В дальнейшем может быть долгое лечение и даже летальный исход. Это в случае, когда тромб отрывается и летит к легким, образуя тромбоэмболию. Вадим Сидоров, флеболог

Помимо этого, варикоз приводит к трофическим язвам из-за нарушения венозного оттока.

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)