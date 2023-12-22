Петербуржцам рассказали, как избежать последствий варикоза

Хирург, флеболог, врач ультразвуковой диагностики Вадим Сидоров назвал тяжелые последствия варикоза и поделился советами о том, как избежать их. Об этом 3 июня пишет "Петербург2".
Варикоз со временем может прогрессировать и привести к печальным последствиям, отмечает специалист.
К флебологу человек может обратиться с любым дискомфортом в ногах. Это могут быть ощущения отека, боли и так далее. Флеболог поможет разобраться, если необходимо, то перенаправит к смежным специалистам.
Вадим Сидоров, флеболог
По его словам, самые серьезные осложнения болезни – тромбоз и тромбофлибит, в результате чего происходит застой венозной крови.
В дальнейшем может быть долгое лечение и даже летальный исход. Это в случае, когда тромб отрывается и летит к легким, образуя тромбоэмболию.
Вадим Сидоров, флеболог
Помимо этого, варикоз приводит к трофическим язвам из-за нарушения венозного оттока.
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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
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