Петербургский врач перечислил эффективные способы лечения варикоза

При этом флеболог подчеркнул, что варикоз вряд ли получится вылечить раз и навсегда.

Хирург, флеболог, врач ультразвуковой диагностики Вадим Сидоров рассказал "Петербург2", какие есть способы лечения варикоза и когда необходима операция.

Как рассказал специалист, при появлении первых симптомов варикоза нужно обратиться к флебологу, чтобы он смог поставить точный диагноз. Если это всё же варикоз, то гели и крема помогут только в борьбе с симптомами. Чтобы избавиться от самой проблемы, проводятся специальные операции, но только по показаниям врачей. Операция будет назначена в том случае, если вена перестанет выполнять свою функцию, то есть перестанет работать.

При этом флеболог подчеркнул, что варикоз вряд ли получится вылечить раз и навсегда. Однако бывают разные случаи, большую роль в этом играет генетическая предрасположенность.

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