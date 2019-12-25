Хирург Авакян: COVID-19 грозит тромбозом людям с варикозным расширением вен

Флеболог раскрыл угрозу для пациентов с варикозом и дал советы.

Хирург Армен Авакян: COVID-19 грозит тромбозом людям с варикозным расширением вен. В интервью радио Sputnik эксперт-флеболог объяснил, какой категории пациентов наиболее опасен ковид. Люди с варикозным расширением вен имеют увеличенную угрозу, связанную с провоцированием развития тромбоза. Вены, пораженные варикозной болезнью, больше подвержены риску, чем здоровые сосуды.

Если у человека варикозные вены и он переболел коронавирусом, есть высокий риск развития тромбозов глубоких вен и тромбофлебитов, такое мы встречаем регулярно. Но это как мина замедленного действия, в любой момент она может затромбироваться, тромб может оторваться. Армен Авакян, флеболог

Специалист объяснил, что к значительному тромбообразованию после ковида пациентов приводит, в том числе, сгущение крови. Из-за этого медики назначают инфицированным кроверазжижающие препараты. Особенно важно такие лекарства принимать людям с варикозом.

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