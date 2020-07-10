Врач Ким заявила о риске тромбоза после COVID-19 у молодых людей

Риск образования тромбов велик у тех людей, у которых до коронавируса были проблемы с сосудами.

У молодых людей может образоваться тромбоз после коронавируса, перенесенного в легкой форме. Об этом в беседе с журналистами радио Sputnik сообщила врач-гематолог медицинского центра "Авиценна" Диана Ким.

Одним из наиболее опасных последствий COVID-19 является нарушение свертываемости крови, что может стать причиной тромбоза или инсульта даже спустя длительное время после выздоровления. От этого не застрахованы и молодые люди, отметила Ким.

У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт. То есть даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования. Диана Ким, врач-гематолог

Риск образования тромбов велик у тех людей, у которых до COVID-19 имелись проблемы с сосудами. Ким подчеркнула, если тромб появился в мозге, то у человека будет инсульт. В зависимости от отдела мозга он может стать фатальным или пройти с минимальными последствиями.

Специалист порекомендовала после перенесения COVID-19 на протяжении трех месяцев продолжать принимать препараты, разжижающие кровь, для профилактики образования тромбов. Ким подчеркнула, что насчет лекарства следует посоветоваться с врачом, а не заниматься самолечением.

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