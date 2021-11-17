Врач призвал отказаться от части продуктов при приеме определенных лекарств.

Российский телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые могут спровоцировать появление тромбов. В эфире программы на телеканале "Россия 1" специалист объяснил зрителям, что следует отказаться от чрезмерного употребления зеленых продуктов во время приема лекарственных препаратов, направленных на разжижение крови. Запись шоу опубликована на YouTube-канале.

Если мы даем кроворазжижающее лекарства, варфарин в какой-то дозе, и при этом человек ест зеленую фасоль, закусывает брокколи и ест шпинат, то он может просто нейтрализовать действие варфарина. Александр Мясников, доктор

Врач уточнил, что в зеленых продуктах содержится много витамина К. Его медик назвал антагонистом кроверазжижающих препаратов, используемых для лечения тромбозов. Тромбоз могут вызвать состояния, против которых пациентам дается варфарин, но если мы нейтрализуем варфарин, то от проблемы человек не будет защищен.

Доктор Мясников назвал опасные причины онемения конечностей.

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