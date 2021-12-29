Врач рассказал о том, когда нужно беспокоиться о невосстанавливающимся дыхании после подъема по лестнице.

Российский телеведущий Александр Мясников предупредил о смертельно опасной одышке. В эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1" эксперт рассказал зрителям о том, что одышка даже у здорового человека может быть нормальным симптомом. Однако в конкретных случаях ее следует считать предвестником проблем. При условии, что человек поднимался на четвертый этаЖ, дыхание должно нормализоваться через минуту. Если на это уходит пять минут - можно обращаться к врачу.

Когда у активного человека, который много двигается, появляется одышка — это одно. Другое дело, если одышка возникает во время движения у человека, который ведет сидячий образ жизни. Александр Мясников, доктор

Ощущение нехватки воздуха в состоянии покоя и по ночам порой говорит медикам о сердечной недостаточности. Острая одышка может свидетельствовать об угрозе инфаркта, тромбоэмболии легочной артерии или бронхоспазме.

Доктор Мясников предупредил об опасном побочном эффекте популярного препарата.

Фото и видео: YouTube / Россия-1

