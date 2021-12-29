Доктор Мясников предупредил об опасном побочном эффекте популярного препарата

Врач рассказал о проблемах многих пациентов с магнием.

Российский телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе магния зрителям программы "О самом главном", выходящем на телеканале "Россия-1". Он также предупредил о негативных эффектах использования пациентами препарата "Омепразол" и других популярных ингибиторов протонной помпы, мочегонных. По словам специалиста, вещества могут сказаться на дефиците магния в организме. Запись эфира доступна на YouTube-канале.

И все, что кончается на -зол — "Пантопразол", "Лантопразол", -празол, -празол, -празол… При их длительном применении — а люди теперь принимают их годами — магний устойчиво и сильно снижается. Александр Мясников, доктор

Эксперт уточнил, что магний является одним из важнейших микроэлементов организма, но при этом его дефицит — крайне распространенная проблема в РФ. Сейчас от недостатка магния страдают порядка 12% госпитализированных по разным причинам пациентов, а также около 65% тех, кто находится в реанимационных отделениях.

Мясников: активные люди реже жалуются на постковидный синдром.

Фото и видео: YouTube / Россия-1

