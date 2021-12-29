Мясников: активные люди реже жалуются на постковидный синдром

Осложнения могут наблюдаться после любой сильной болезни, COVID-19 не является исключением, отметил специалист.

Здоровый и подвижный человек менее подвержен осложнениям после COVID-19. Об этом в эфире телевизионного канала "Россия 1" заявил врач Александр Мясников.

По словам специалиста, не у всех людей возникают осложнения после перенесенной инфекции, так как у постковидного синдрома не существует определенного набора признаков. Мясников отметил, осложнения могут наблюдаться после любой сильной болезни, и COVID-19 не является исключением.

Так что не надо говорить, что именно ковид дает такое. Любая тяжелая инфекционная болезнь дает осложнения. Отсюда понятно кому. Если это именно тяжелая болезнь. Александр Мясников, врач

Он подчеркнул, что человек, который ведет активный образ жизни и имеет сильный иммунитет, наименее подвергнут риску заразиться и получить постковидные осложнения. В группе риска, по словам Мясникова, находятся люди с хроническими болезнями.

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Фото: Youtube / Россия 1