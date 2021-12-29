Врач призвал идти к специалисту общей практики.

Российский врач Александр Мясников рассказал, когда боль в руке говорит о раке. Информацией специалист поделился в эфире программы "О самом главном", выходящей на телеканале "Россия-1". Запись сюжета доступна на YouTube-платформе. По словам медика, боль или даже отек конечности, которые мешают двигательным функциям, могут являться симптомами развития онкологического заболевания.

В качестве примера ведущий шоу привел историю одной из своих пациенток, которая обратилась к врачу с соответствующими симптомами.

У нее был тромбоз глубоких вен руки, а это всегда необычно, потому что это часто признак рака. Александр Мясников, доктор

В подобной ситуации эксперт посоветовал обращаться к врачу общей практики, а начинать самостоятельно искать себе профильного специалиста. Если бы пациентка пошла сначала к неврологу, то тот бы отправил ее дальше к травматологу, а далее - "вот эти страдания".

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Фото и видео: YouTube / Россия-1

