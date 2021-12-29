Доктор Мясников рассказал об опасности капель от насморка

От частого применения капель может развиться медикаментозный ринит.

Длительное применение капель от насморка может привести к зависимости. Об этом в эфире телевизионного канала "Россия 1" заявил российский врач Александр Мясников.

По мнению специалиста, на капли от насморка можно "подсесть" быстрее, чем на наркотики. От частого применения таких лекарств, предупредил Мясников, может развиться медикаментозный ринит.

Три-четыре дня – и вы уже не сходите. Вот у вас носоглотка забита, и вы не можете дышать. Вы капаете и все это сужается. Но после этого она компенсаторно опять расширится. И вы опять не можете дышать, вы опять капаете. И без капель вы жить не можете. Александр Мясников, врач

Лечение зависимости от таких препаратов может занять несколько недель. Рекомендуется пользоваться каплями при заложенном носе не дольше 3-5 дней подряд, подчеркнул Мясников.

Ранее Мясников назвал способы борьбы с диабетом.

Видео: Youtube / Россия 1