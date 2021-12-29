Доктор Мясников способы борьбы с диабетом

Эксперт призвал отказаться от курения и не допускать дефицита витамина D.

Правильное питание и физические нагрузки предотвращают развитие диабета. Об этом в эфире телевизионного канала "Россия 1" заявил российский врач Александр Мясников.

Специалист подчеркнул, что даже при стабильном весе в случае отсутствия спорта риск возникновения заболевания резко возрастает.

Причем если вы не будете ничего делать, а только правильно питаться и не заниматься нагрузками, то это не поможет. Это должно быть вместе. Александр Мясников, врач

Кроме того, отметил эксперт, важно, чтобы человек контролировал свой сон, так как диабет могут спровоцировать и пересыпание и недосып. Также Мясников посоветовал употреблять пищу медленно для нивелирования быстрого всасывания в кишечнике.

Помимо этого, специалист призвал отказаться от курения и не допускать дефицита витамина D.

Ранее Мясников назвал максимальную безопасную дозу обезболивающих.

Видео: Youtube / Россия 1