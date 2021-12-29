Доктор Мясников назвал максимальную безопасную дозу обезболивающих

Эксперт посоветовал отказаться от приема лекарств в пользу немедикаментозных методов профилактики головной боли.

Прием более 15 обезболивающих таблеток в месяц способствует появлению медикаментозной головной боли. Об этом в эфире телевизионного канала "Россия 1" заявил российский врач Александр Мясников.

По словам специалиста, данный вид боли будет возникать при каждом новом приеме обезболивающих. В случае этого недуга врачи обычно назначают пациентам амитриптилин, отметил Мясников.

Головная боль, продолжил эксперт, чаще всего возникает у человека на почве напряжения. Он дал совет отказаться от приема лекарств в пользу немедикаментозных методов профилактики. В числе таких Мясников назвал массаж головы, растирание висков круговыми вращениями, а также расслабление и сон.

Ранее Мясников назвал продукты, способные привести к раку простаты у мужчин.

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