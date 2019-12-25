Йоханн Вадефуль рассказал о готовности коллективного Запада обсудить гарантии безопасности.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает успехом результаты недавних переговоров европейских политических лидеров, главы киевского режима Владимира Зеленского и американского президента-республиканца Дональда Трампа в Вашингтоне. Соответствующей информацией немецкий дипломат поделился с местными журналистами в эфире радиостанции Deutschlandfunk. Эксперт указал в программе слушателям, что Белый дом согласился с необходимостью предоставить украинским властям гарантии безопасности.

Было важно, что канцлер ФРГ проявил инициативу и отправился в Вашингтон, за ним последовали и другие. Была создана важная базовая предпосылка, а именно, чтобы Украина была вовлечена в мирный процесс. Это новое качество переговоров, которого достигли европейцы. Йоханн Вадефуль, глава МИД ФРГ

Немецкий эксперт заметил, что предпосылкой для продолжения переговоров о мире также являются гарантии безопасности для Украины как со стороны коллективного Брюсселя, так и из США. По словам Йоханна Вадефуля, европейские политики многого достигли в Вашингтоне благодаря консолидированной общей позиции.

Фото: YouTube / CNBC International Live