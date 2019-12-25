  1. Главная
Генпрокуратура признала нежелательной в России немецкую НПО
Сегодня, 9:38
Генпрокуратура признала нежелательной в России немецкую НПО

Отмечается, что нынешняя работа организации нацелена на подрыв суверенитета страны.

Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории страны немецкую организацию Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft e.V (EVZ)*. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что фонд создали в Германии для предоставления через партнерские организации выплат пострадавшим от действий нацистов в годы Великой Отечественной войны. Однако, по словам пресс-службы Генпрокуратуры, организация заняла антироссийскую позицию и призывала к поддержке Украины. Кроме того, нынешняя работа организации нацелена на подрыв суверенитета России. С 2024 года прекратилось финансирование программы в России.

Фото: epp.genproc.gov.ru

* - организация признана нежелательной в России

