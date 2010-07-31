Зампред Совбеза России прокомментировал желание Киева получить больше денег от союзников.

В Москве иронически высказались о намерениях киевского режима получить еще больше финансирования со стороны коллективного Запада, сравнив украинские власти с "паразитами" - глистами, острицами, аскаридами и "прочими гельминтами". Соответствующее заявление заместитель председателя Совета по Безопасности России Дмитрий Медведев сделал, разместив пост в собственном аккаунте. Он призвал Вашингтон четко сказать Владимиру Зеленскому "нет". Публикация Дмитрия Медведева в Telegram получила название "Новые паразиты".

Зелёный кишечный глист приполз к хозяевам в Англию за очередным баблом. А до того ультимативно потребовал всего ничего: союзники должны выделить Киеву в 2026 году по 0,25% от их ВВП. Каждый! Иного, типа, мало! Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

По мнению эксперта, действующая американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе, у которой новая опасная война на Ближнем Востоке и фиксируются новые большие расходы на неё, сейчас якобы не собирается закрывать глаза "на воровство денег". Дмитрий Медведев назвал данные аудита американской финансовой и военной помощи "анализами". Он не исключил, что в дальнейшем проверки могут привести к тому, что "главного кишечного глиста с сообществом аскарид и прочих гельминтов" будет ожидать расследование в Конгрессе США, а затем - финальный и неизбежный конец при помощи "противоглистной терапии".

Медведев в шутку предложил содействие Москвы в урегулировании между Трампом и Маском.

Фото: Вконтакте / Дмитрий Медведев