"Радиостанция Судного дня" выдала в эфир странное сообщение

Днем 9 октября слушатели зафиксировали слово "Пробоина".

В пятницу в эфире радиостанции УВБ‑76 прозвучало сообщение "Пробоина". Об этом сообщил Telegram‑канал "УВБ‑76 эфир", который ведет мониторинг активности станции.

Сигнал зафиксировали в 15.38 по московскому времени. Накануне, в четверг, "Радиостанция Судного дня" передала сразу восемь загадочных сообщений: "Изъятие", "Краснощекий", "Дворохрящ" и "Мотивация".

Интерес к сигналам УВБ‑76 возник и за пределами России. внезапные сообщения вызывают большой интерес у слушателей и становятся поводом для множества теорий о назначении станции.

Ранее британское издание The Sun усмотрело потенциальную угрозу для НАТО в слове "Градосбег", прозвучавшем в эфире. Это сообщение стало частью серии кодированных сигналов, которые периодически транслирует станция, известная среди радиолюбителей как "жужжалка".

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)