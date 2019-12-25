"Радио Судного дня" передало три новых слова

Днем ранее в эфир также вышло сообщение.

.Радиостанция УВБ-76, также известная как "Радиостанция Судного дня", передала сразу несколько сообщений в понедельник, 8 декабря. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале "УВБ-76 логи". Его эксперты мониторят активность частоты. Известно, что в 10:49 часов утра по времени Москвы в эфир вышли такие фразы как: "НЖТИ 95021 ПЕРЕЧНИЦА 9037 2344". В 13:27 часов дня слушатели заметили аналогичное сообщение со словом "перенаем", а в 14:44 часов в эфир вышло аналогичное сообщение, но со словом "пабодолл". Ранее станция передала сигнал "ЦЖАП 54520 ЗАБИТЫЙ 9689 0875".

Напомним, что УВБ-76 представляет из себя отечественную военную радиостанцию, созданную в 1970-х годах. В основном в эфире транслируется короткий жужжащий сигнал, поэтому иногда систему называют "Жужжалкой". В настоящее время у общественности существует версия о том, что радиостанция работает как часть "Мертвой руки".

В России разработали дрон "Судного дня" для мониторинга радиации после ядерных ударов.

Фото и видео: Telegram / УВБ-76 логи